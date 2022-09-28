ua ru
Ср, 28 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Метро в Харькове завтра заработает в полном объеме: подробности

Новина українською →
Харьков, Среда 28 сентября 2022 21:24
Метро в Харькове завтра заработает в полном объеме: подробности Фото: Метро в Харькове завтра заработает в полном объеме (facebook.com/metro.kh)
Автор: Дмитрий Браславский

В Харькове метрополитен полноценно запускает свою работу по Салтовской линии. Поезда будут ехать в самый пострадавший от войны район.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковского метрополитена.

"Салтовская линия метрополитена возобновляет работу в полном объеме", - говорится в заявлении.

По информации метрополитена, с 6:30 завтрашнего дня Салтовская линия заработает в полном объеме.

"Электроезда будут курсировать с интервалом в 10 минут по всем станциям линии: от "Исторического музея" до "Героев труда", - добавили в пресс-службе.

Напомним, что метро в Харькове возобновило свою работу еще в мае.

Однако уже в июне на Салтовской ветке метро временно ограничили движение поезда. Три станции закрыли для пассажиров.

Позже заявляли, что движение метро между станциями приостанавливается на неопределенный срок, а об открытии станций будет сообщено дополнительно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине харков
NEWS
Украина получит от США еще 18 HIMARS в рамках нового пакета помощи
Украина получит от США еще 18 HIMARS в рамках нового пакета помощи
DAILY
Как Умань принимала хасидов во время войны. Репортаж РБК-Украина с праздника Рош ха-Шана
Роман Чернышев, Виталий Носач Как Умань принимала хасидов во время войны. Репортаж РБК-Украина с праздника Рош ха-Шана