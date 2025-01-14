У метро Харкова оновили графік руху поїздів: що треба знати пасажирам

У метро Харкова - на всіх лініях - оновили графіки руху поїздів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КП "Харківський метрополітен" у Facebook.

Що відомо про оновлені графіки руху поїздів у метро Харкова У комунальному підприємстві розповіли, що оновлені графіки руху поїздів у метрополітені Харкова почнуть діяти із завтрашнього дня - середи, 15 січня. Уточнюється, що зміни стосуються всіх трьох ліній харківського метрополітену. Громадянам пояснили, що зміни було внесено: на прохання пасажирів;

для поліпшення комфорту користування підземкою. Зазначається також, що в нових графіках було поліпшено синхронізацію прибуття та відбуття поїздів на пересадочному вузлі "Держпром" - "Університет" Олексіївської та Салтівської ліній метрополітену. Оновлені графіки руху поїздів лініями метрополітену будуть доступні: на офіційному сайті КП "Харківський метрополітен";

у чат-боті "Харків - твій дім". Допис КП "Харківський метрополітен" (скриншот: facebook.com/metro.kh)