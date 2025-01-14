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В метро Харькова обновили график движения поездов: что нужно знать пассажирам

Вторник 14 января 2025 14:30
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В метро Харькова обновили график движения поездов: что нужно знать пассажирам В харьковском метро будут действовать обновленные графики движения поездов (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В метро Харькова - на всех линиях - обновили графики движения поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Харьковский метрополитен" в Facebook.

Что известно об обновленных графиках движения поездов в метро Харькова

В коммунальном предприятии рассказали, что обновленные графики движения поездов в метрополитене Харькова начнут действовать с завтрашнего дня - среды, 15 января.

Уточняется, что изменения касаются всех трех линий харьковского метрополитена.

Гражданам объяснили, что изменения были внесены:

  • по просьбе пассажиров;
  • для улучшения комфорта пользования подземкой.

Отмечается также, что в новых графиках была улучшена синхронизация прибытия и отбытия поездов на пересадочном узле "Держпром" - "Університет" Алексеевской и Салтовской линий метрополитена.

Обновленные графики движения поездов по линиям метрополитена будут доступны:

В метро Харькова обновили график движения поездов: что нужно знать пассажирамВ метро Харькова обновили график движения поездов: что нужно знать пассажирам

Публикация КП "Харьковский метрополитен" (скриншот: facebook.com/metro.kh)

Напомним, ранее мы рассказывали, зачем в Харькове перекрасят весь муниципальный транспорт.

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