В метро Харькова обновили график движения поездов: что нужно знать пассажирам

В харьковском метро будут действовать обновленные графики движения поездов (фото: Getty Images)

В метро Харькова - на всех линиях - обновили графики движения поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Харьковский метрополитен" в Facebook.

Что известно об обновленных графиках движения поездов в метро Харькова В коммунальном предприятии рассказали, что обновленные графики движения поездов в метрополитене Харькова начнут действовать с завтрашнего дня - среды, 15 января. Уточняется, что изменения касаются всех трех линий харьковского метрополитена. Гражданам объяснили, что изменения были внесены: по просьбе пассажиров;

для улучшения комфорта пользования подземкой. Отмечается также, что в новых графиках была улучшена синхронизация прибытия и отбытия поездов на пересадочном узле "Держпром" - "Університет" Алексеевской и Салтовской линий метрополитена. Обновленные графики движения поездов по линиям метрополитена будут доступны: на официальном сайте КП "Харьковский метрополитен";

в чат-боте "Харьков - твой дом". Публикация КП "Харьковский метрополитен" (скриншот: facebook.com/metro.kh)