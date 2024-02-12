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У "Метінвесті" запровадили курс з адаптації ветеранів до мирного життя

Понеділок 12 лютого 2024 13:43
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У "Метінвесті" запровадили курс з адаптації ветеранів до мирного життя Фото: у "Метінвесті" запровадили курс з адаптації ветеранів до мирного життя (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Група "Метінвест", спільно з академією ДТЕК, розробила і запровадила для співробітників навчальний курс з адаптації ветеранів до мирного життя - "Герої поруч".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

До створення курсу долучилися спеціалісти у галузі психології та управління персоналом, військові психологи, а також самі ветерани: вони поділилися своїм досвідом та дали слушні поради.

У межах першої хвилі програма охопить 1200 керівників підприємств компанії у регіонах присутності.

У компанії кажуть: вже майже 400 співробітників після демобілізації повернулися до роботи, і з часом ветеранів на підприємствах ставатиме все більше. Ці люди посилюють колективи, адже отримали під час оборони України нові навички - лідерство, вміння злагоджено працювати в команді, орієнтацію на результат та взаємодопомогу.

Навчальний курс з адаптації ветеранів який передбачає різні формати навчання: електронні тренажери, інфографіку, відеоуроки тощо.

Зараз курс проходять 1200 керівників. Він охопить керівників усіх рівнів і відбуватиметься у декілька етапів. Курс складається з семи модулів, розрахованих на сім тижнів.

Незабаром буде розроблено адаптовану версію програми для всіх співробітників "Метінвесту" з тим, щоб всі колективи підприємств отримали відповідні знання.

"Разом з допомогою захисникам, які продовжують боронити Україну на фронті, ми фокусуємося на підтримці тих, хто вже повернувся з фронту та став до праці на підприємствах Метінвесту. Для цього в компанії створюється ціла екосистема інтеграції ветеранів до мирного життя. Приділяється увага здоров’ю та психоемоційному стану демобілізованих працівників. Успішна адаптація ветеранів - велика відповідальність та спільний шлях, який ми подолаємо разом", - каже директор зі сталого розвитку і взаємодії з персоналом групи "Метінвест" Тетяна Петрук.

Нагадаємо, понад 10 тисяч співробітників компанії "Метінвест" перебувають у війську. Також компанія має багато людей з інвалідністю, які повертаються з війни.

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