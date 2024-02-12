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В "Метинвесте" внедрили курс по адаптации ветеранов к мирной жизни

Понедельник 12 февраля 2024 13:43
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В "Метинвесте" внедрили курс по адаптации ветеранов к мирной жизни Фото: в "Метинвесте" внедрили курс по адаптации ветеранов к мирной жизни (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Группа "Метинвест", совместно с академией ДТЭК, разработала и внедрила для сотрудников учебный курс по адаптации ветеранов к мирной жизни - "Герои рядом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

К созданию курса присоединились специалисты в области психологии и управления персоналом, военные психологи, а также сами ветераны: они поделились своим опытом и дали дельные советы.

В рамках первой волны программа охватит 1200 руководителей предприятий в регионах присутствия.

В компании говорят: уже около 400 сотрудников после демобилизации вернулись к работе, и со временем ветеранов на предприятиях будет становиться все больше. Эти люди усиливают коллективы, ведь получили во время обороны Украины новые навыки – лидерство, умение слаженно работать в команде, ориентацию на результат и взаимопомощь.

Учебный курс по адаптации ветеранов, предусматривающий различные форматы обучения: электронные тренажеры, инфографику, видеоуроки и т.д.

В настоящее время курс проходят 1200 руководителей. Он охватит руководителей всех уровней и будет проходить в несколько этапов. Курс состоит из семи модулей, рассчитанных на семь недель.

В скором времени будет разработана адаптированная версия программы для всех сотрудников "Метинвеста" с тем, чтобы все коллективы предприятий получили соответствующие знания.

"Вместе с помощью защитников, которые продолжают защищать Украину на фронте, мы фокусируемся на поддержке тех, кто уже вернулся с фронта и приступил к работе на предприятиях Метинвеста. Для этого в компании создается целая экосистема интеграции ветеранов в мирную жизнь. Уделяется внимание здоровью. и психоэмоциональному состоянию демобилизованных работников. Успешная адаптация ветеранов - большая ответственность и общий путь, который мы преодолеем вместе", - говорит директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом группы "Метинвест" Татьяна Петрук.

Напомним, более 10 тысяч сотрудников компании "Метинвест" находятся в армии. Также у компании много людей с инвалидностью, которые возвращаются с войны.

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