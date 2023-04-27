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У "Метінвесті" розповіли про програми допомоги співробітникам під час війни

Фото: у "Метінвесті" розповіли про програми допомоги співробітникам під час війни
Автор: Олександр Мороз

"Метінвест" евакуював з міст своєї присутності, Маріуполя та Авдіївки, близько 20 000 мешканців. Для цих людей компанія підготувала понад 6 000 місць тимчасового проживання та забезпечила всім необхідним для початку нового життя, а також продуктами харчування, товарами першої необхідності та роботою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"У Запоріжжі та Кам'янському для співробітників та їхніх сімей, а також інших мирних громадян, яких вдавалося вивезти із зони бойових дій, "Метінвест" створив центри реабілітації та реінтеграції, де можна було отримати консультаційну, медичну, психологічну допомогу, а також знайти житло та роботу на підприємствах компанії", - зазначають в компанії.

Всього "Метінвест" працевлаштував на своїх підприємствах у Покровську, Запоріжжі, Кривому Розі та Кам'янському понад 6 800 осіб, які виїхали з окупованої території.

Для підтримки працевлаштованих переселенців група запустила корпоративну програму "Домівка для своїх": у межах цього проекту співробітники групи надавали житло колегам-переселенцям, а "Метінвест" компенсував витрати.

Як відомо, від початку повномасштабної війни група "Метінвест" надала допомогу майже 500 тисячам мирних жителів України. Для цього компанія започаткувала гуманітарний проект "Рятуємо життя", у межах якого люди отримали понад 4 000 тонн товарів першої потреби, а лікарні Запоріжжя, Кривого Рогу, Авдіївки та Кам'янського - медикаменти та обладнання майже на €250 000.

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Метинвест