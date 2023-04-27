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В "Метинвесте" рассказали о программах помощи сотрудникам во время войны

Фото: в "Метинвесте" рассказали о программах помощи сотрудникам во время войны
Автор: Александр Мороз

"Метинвест" эвакуировал из городов своего присутствия Мариуполя и Авдеевки около 20 000 жителей. Для этих людей компания подготовила более 6 000 мест временного проживания и обеспечила всем необходимым для начала новой жизни, продуктами питания, товарами первой необходимости и работой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"В Запорожье и Каменском для сотрудников и их семей, а также других мирных граждан, которых удавалось вывезти из зоны боевых действий, "Метинвест" создал центры реабилитации и реинтеграции, где можно получить консультационную, медицинскую, психологическую помощь, а также найти жилье и работу на предприятиях компании", - отмечают в компании.

Всего "Метинвест" трудоустроил на своих предприятиях в Покровске, Запорожье, Кривом Роге и Каменском более 6 800 человек, выехавших с оккупированной территории.

Для поддержки трудоустроенных переселенцев группа запустила корпоративную программу "Дом для своих": в рамках этого проекта сотрудники группы предоставляли жилье коллегам-переселенцам, а "Метинвест" компенсировал расходы.

Как известно, с начала полномасштабной войны группа "Метинвест" оказала помощь почти 500 тысяч мирных жителей Украины. Для этого компания положила начало гуманитарному проекту "Спасаем жизнь", в рамках которого люди получили более 4 000 тонн товаров первой потребности, а больницы Запорожья, Кривого Рога, Авдеевки и Каменского - медикаменты и оборудование почти на €250 000.

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Метинвест