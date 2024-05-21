В "Метінвесті" розповіли про переваги "білого" працевлаштування під час війни

Передусім це - впевненість у найближчому майбутньому, що набуває особливої цінності у часи невизначеності.

Вона пояснила, що офіційно працевлаштовані особи мають доступ до комплексного пакету соціальних гарантій, який забезпечує їм та їхнім сім’ям впевненість у майбутньому. Йдеться про соціальні виплати та достойне пенсійне забезпечення. Якщо отримувати зарплату «в конверті», право на всі ці гарантії буде втрачено, і це може мати серйозні наслідки.

"Офіційна зарплата не лише збільшує шанси на отримання кредитів у банках та інших фінансових установах, а й відкриває доступ до позик на вигідних умовах. Це може допомогти придбати житло, взявши іпотечний кредит, або отримати позику на купівлю авто чи отримання освіти. Із "тіньовою" зарплатою шанси на отримання кредиту значно знижуються, а умови кредитування можуть бути набагато гіршими", - наголосила Петрук.

За її словами, білі роботодавці зацікавлені в найкращих спеціалістах, і тому регулярно відстежують тенденції на ринку оплати праці та показники інфляції. Такі роботодавці дають можливість працівникам розвиватися, навчатися та будувати кар’єру всередині компанії - адже залучити та втримати якомога більшу кількість талантів із доведеним досвідом і високою кваліфікацією – мета будь-якого бізнесу.

"Важливим моментом є також те, що розмір офіційної зарплати фіксується в трудовому договорі. Цей юридичний документ захищає права працівника, і захищає його від незаконного звільнення. У разі ж невиконання роботодавцем своїх зобов’язань можна звернутись до органів державної влади для захисту своїх прав", - додала вона.

Окрім того, "біла" зарплата - це значний внесок у розвиток країни, що особливо важливо в умовах, у яких нині опинилась Україна. Адже податки, отримувані в т.ч. з "білих" зарплат, дають змогу державі виділяти ЗСУ необхідні кошти для виконання їхніх завдань.