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В "Метінвесті" назвали причини, чому українські підприємства працюють попри нульову рентабельність

Понеділок 26 лютого 2024 14:02
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В "Метінвесті" назвали причини, чому українські підприємства працюють попри нульову рентабельність Фото: генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Компанія "Метінвест" за два роки війни втратила потужні заводи. Крім того, під час трансформації компанія зіткнулася з великими викликами: 9000 із 60 тисяч співробітників компанії пішли на війну, а заводи досі працюють на межі рентабельності.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на генерального директора групи "Метінвест" Юрія Риженкова в інтерв’ю The Telegraf.

За словами Риженкова, підтримувати виробництво особливо складно: працівники одягають на роботу бронежилети та шоломи, а компанія облаштувала укриття, щоб захистити їх від прямого вогню.

"Очевидно, для компанії спочатку це було викликом, особливо через бомбардування й високу ймовірність ракетних обстрілів, зокрема на деяких наших підприємствах, розташованих буквально за 35-40 кілометрів від лінії фронту. Ми мали кілька влучань", - говорить гендиректор компанії.

Риженков також зауважив, що наразі пріоритетом для "Метінвесту" підтримання роботи підприємств, навіть якщо це означає, що компанія ледве триматиметься на плаву. Наразі металургійні комбінати Групи працюють на 65-75% потужності, а це нижче за нормальний рівень, вказує видання.

"Якщо ви хочете бути прибутковими в металургійній промисловості, рівень завантаження підприємства має бути вищим за 80%. Але принаймні ми можемо забезпечити роботою і зарплатами наших співробітників та зберегти потужності. Ми маємо змогу продовжувати обслуговувати наших клієнтів", - підкреслив гендиректор "Метінвесту".

Як відомо, у 2023 році група "Метінвест" перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні 14,6 млрд грн податків і зборів. Серед найбільших за обсягом відрахувань - єдиний соціальний внесок, що становить 3,3 млрд грн, податок на прибуток - 3,2 млрд грн, та податок на доходи фізичних осіб - понад 3 млрд грн.

Нагадаємо, бізнеси SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб "Шахтар" спрямували на допомогу країні, військовим та мирним людям вже понад 7,6 млрд грн (понад $223 млн) за 24 місяці повномасштабного вторгнення.

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