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"Метінвест" збудував вже 35 опорних пунктів для ЗСУ на лінії оборони, в планах - ще 90

Середа 31 січня 2024 12:39
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"Метінвест" збудував вже 35 опорних пунктів для ЗСУ на лінії оборони, в планах - ще 90 Фото: "Метінвест" збудував вже 35 опорних пунктів для ЗСУ на лінії оборони, в планах - ще 90 (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Компанія "Метінвест" побудувала вже понад 35 взводних опорних пунктів для ЗСУ. Кожен такий пункт - мережа тунелів та сталеві бункери-криївки, об’єднані в єдиний комплекс. В планах - побудувати ще близько 90 пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на операційного директора групи Олександра Мироненка.

"Ми передали вже понад 330 бункерів для бійців. Але постало питання, що потрібно зробити командні пункти, щоб забезпечувати безперервне керування військом поблизу лінії зіткнення. Після цього у нас була дуже змістовна дискусія з військовими, з командуванням на окремих напрямках. І ми розробили проєкт командного пункту, що складається з 5-6 криївок", - розповів він.

За його словами, ці командні пункти виконані з максимальним комфортом: вони обладнані вентиляцією, обігрівом, інтернетом та всіма засобами зв'язку, які використовують військові.

Там також обладнані місця, де оператори онлайн спостерігають, що відбувається на лінії зіткнення - спостереження робиться з використанням великих телевізорів та комп'ютерної техніки, яку теж забезпечує "Метінвест".

Відбувається виробництво в рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова.

"Ми серйозно ставимося до забезпечення безпеки цього виробництва, адже розуміємо, що ворог постійно шукає місця, де виробляють продукцію для оборони України. Всі майданчики, на яких виробляється продукція – і мінні трали, і командні пункти та "криївки" - розташовані за межами наших підприємств. Ми дбаємо про безпеку людей, які працюють на цих об'єктах", - наголосив Мироненко.

Загалом близько 400-500 співробітників "Метінвесту" постійно залучені у виробництво продукції оборонного характеру.

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Метінвест ВСУ
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