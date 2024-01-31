"Метинвест" построил уже 35 опорных пунктов для ВСУ на линии обороны, в планах - еще 90

Компания "Метинвест" построила уже более 35 взводных опорных пунктов для ВСУ. Каждый такой пункт - сеть тоннелей и стальные бункеры-тайники, объединенные в единый комплекс. В планах - построить еще около 90 пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на операционный директор группы Александр Мироненко.

"Мы передали уже более 330 бункеров для бойцов. Но встал вопрос, что нужно сделать командные пункты, чтобы обеспечивать непрерывное управление войском вблизи линии столкновения. После этого у нас была очень содержательная дискуссия с военными, с командованием по отдельным направлениям. И мы разработали проект" командного пункта, состоящего из 5-6 тайников", - рассказал он.

По его словам, эти командные пункты выполнены с максимальным комфортом: оборудованы вентиляцией, обогревом, интернетом и всеми средствами связи, которые используют военные.

Там также оборудованы места, где операторы онлайн наблюдают, что происходит на линии столкновения - наблюдение производится с использованием больших телевизоров и компьютерной техники, которую тоже обеспечивает "Метинвест".

Проходит производство в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова.

"Мы серьезно относимся к обеспечению безопасности этого производства, понимаем, что враг постоянно ищет места, где производят продукцию для обороны Украины. Все площадки, на которых производится продукция - и минные тралы, и командные пункты и "крыивки" - расположены за пределами наших предприятий. Мы заботимся о безопасности людей, работающих на этих объектах", - подчеркнул Мироненко.

В общей сложности около 400-500 сотрудников "Метинвеста" постоянно вовлечены в производство продукции оборонительного характера.