ru ua
Сб, 16 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Метинвест" заявляет, что никогда не будет работать в российской оккупации, - Reuters

Новина українською →
Суббота 16 апреля 2022 15:18
"Метинвест" заявляет, что никогда не будет работать в российской оккупации, - Reuters Фото: "Метинвест" заявляет, что никогда не будет работать в российской оккупации (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Группа "Метинвест" никогда не будет работать в условиях российской оккупации несмотря на то, что более трети украинских металлургических мощностей находятся на территории Мариуполя, который более месяца находится в осаде российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reutars.

Два крупнейших металлургических комбината - Ильича и Азовсталь - в начале войны были переведены в режим горячей консервации для защиты оборудования и предотвращения аварий. Предприятия были повреждены в результате боевых действий, однако оценить ущерб на данный момент невозможно.

"Мы верим в победу Украины и планируем возобновить производство после окончания боевых действий. Металлургические предприятия Метинвеста никогда не будут работать под российской оккупацией", - гворится в сообщении компании.

Напомним, за неделю до начала войны Ринат Ахметов заявил, что "Метинвест" планирует инвестировать в текущем году 1 млрд долларов в модернизацию и новые производственные мощности в Мариуполе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Метинвест Российская Федерация
NEWS
52-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
52-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Готов к обороне. Как под ракетными обстрелами сегодня живет Николаев
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Готов к обороне. Как под ракетными обстрелами сегодня живет Николаев