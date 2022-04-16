"Метінвест" заявляє, що ніколи не працюватиме в російській окупації, - Reuters

Група "Метінвест" ніколи не працюватиме в умовах російської окупації незважаючи на те, що більше третини українських металургійних потужностей знаходяться на території Маріуполя, який більше місяця перебуває в облозі російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reutars .

Два найбільших металургійних комбінати - Ілліча і Азовсталь - на початку війни були переведені в режим гарячої консервації для захисту обладнання та запобігання аварій. Підприємства були пошкоджені в результаті бойових дій, проте оцінити збиток на даний момент неможливо.

"Ми віримо в перемогу України і плануємо відновити виробництво після закінчення бойових дій. Металургійні підприємства Метінвесту ніколи не працюватимуть під російською окупацією", - йдеться в повідомленні компанії.

Нагадаємо, за тиждень до початку війни Рінат Ахметов заявив, що "Метінвест" планує інвестувати в поточному році 1 млрд доларів в модернізацію і нові виробничі потужності в Маріуполі.