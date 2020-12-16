"Метинвест" завершил крупнейший экологический проект в истории Украины

Фото: "Метинвест" (из открытых источников)

Группа "Метинвест" завершила крупнейший экологический проект в истории независимой Украины - реконструкцию газоочистных сооружений аглофабрики ММК имени Ильича стоимостью более 160 млн долларов, длившуюся 7 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"До последнего времени на аглофабрику приходилось 80% всех выбросов предприятия и до 40% выбросов пыли в Мариуполе. Сегодня ни одна труба аглофабрики не дымит. А уровень выбросов приведен к европейским стандартам. После поэтапного ввода в эксплуатацию всех новых фильтров выбросы пыли снизятся на 90%, выбросы серы - на 46%. В целом же, благодаря проекту реконструкции очистных сооружений аглофабрики, выбросы пыли в Мариуполе сократятся на треть", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора группы "Метинвест" Юрия Рыженкова, экологическая реконструкция аглофабрики крайне важна для жителей Мариуполя и компания сделала все возможное, чтобы обеспечить реализацию этого проекта в заявленные сроки.

"Ни кризис, ни коронавирус не помешали нам выполнить реконструкцию в обещанные сроки. Я благодарен всем, кто работал над этой без преувеличения исторической модернизацией все эти годы. Теперь аглофабрика на комбинате имени Ильича не только крупнейшая в Европе, но еще и самая экологичная и современная", - отметил Рыженков.

Напомним, аглофабрика ММК имени Ильича - крупнейшая в Европе. На аглофабрике завершается этап подготовки железорудного сырья к производству чугуна - производится агломерат, спекшаяся в пористые куски мелкая руда.

Площадь зоны спекания составляет более 1 тысячи квадратных метров. Максимальный объем производства аглофабрики - более 13 млн тонн агломерата в год.