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"Метінвест" завершив найбільший екологічний проект в історії України

Київ, Середа 16 грудня 2020 16:07
"Метінвест" завершив найбільший екологічний проект в історії України
Фото: "Метінвест" (з відкритих джерел)
Автор: РБК-Україна

Група "Метінвест" завершила найбільший екологічний проект в історії незалежної України - реконструкцію газоочисних споруд аглофабрики ММК імені Ілліча вартістю понад 160 млн доларів, що тривала 7 років.

Про це повідомили в прес-службі компанії.

"До останнього часу на аглофабрику доводилося 80% всіх викидів підприємства і до 40% викидів пилу в Маріуполі. Сьогодні жодна труба аглофабрики не димить. А рівень викидів приведено до європейських стандартів. Після поетапного введення в експлуатацію всіх нових фільтрів викиди пилу зменшаться на 90%, викиди сірки - на 46%. В цілому ж, завдяки проекту реконструкції очисних споруд аглофабрики, викиди пилу в Маріуполі скоротяться на третину", - йдеться в повідомленні.

За словами генерального директора групи "Метінвест" Юрія Риженкова, екологічна реконструкція аглофабрики вкрай важлива для жителів Маріуполя і компанія зробила все можливе, щоб забезпечити реалізацію цього проекту в заявлені терміни.

"Ні криза, ні коронавірус не завадили нам виконати реконструкцію в обіцяні терміни. Я вдячний всім, хто працював над цією, без перебільшення, історичною модернізацією всі ці роки. Тепер аглофабрика на комбінаті імені Ілліча не тільки найбільша в Європі, але ще й найекологічніша і сучасна", - зазначив Риженков.

Нагадаємо, аглофабрику ММК імені Ілліча - найбільша в Європі. На аглофабриці завершується етап підготовки залізорудної сировини до виробництва чавуну - виготовляється агломерат, який спікся в пористі шматки дрібна руда.

Площа зони спікання складає понад 1 тисячі квадратних метрів. Максимальний обсяг виробництва аглофабрики - понад 13 млн тонн агломерату в рік.

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