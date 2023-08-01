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"Метінвест" започаткував програму реабілітації для дітей українських біженців в Італії

Фото: "Метінвест" започаткував програму реабілітації для дітей українських біженців в Італії (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Перші 12 дітей українських біженців в Італії віком 8-15 років із Донецька, Запоріжжя, Кривого Рогу та Кам'янського отримали можливість безкоштовно відпочити в літньому спортивному таборі у Генуї. Організувала відпочинок гуманітарна ініціатива групи "Метінвест", спільно з благодійною організацією Fondazione Carige, та веслувальним клубом Società Canottieri Genovesi ELPIS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Ініціатива "Рятуємо життя" узгодила з організаторами літнього табору можливість безплатного відпочинку та забезпечила місця для українських дітей, що зараз мешкають у Генуї.

"Метінвест опікується дітьми, що постраждали від війни, не лише в Україні, а й в інших регіонах присутності компанії. Італійці - одні з найбільших друзів українців. Ми завжди відчуваємо їхню підтримку. Дякую нашим італійським партнерам за чуйність і турботу. Спортивний табір - чудова нагода для дітей спробувати щось нове, перемикнутися, отримати яскраві враження", - зазначила директор зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом групи Тетяна Петрук.

Нагадаємо, Метінвест також розробив програму психологічної реабілітації мам та діток з України: вже 150 дітей, які постраждали внаслідок війни, пройшли реабілітацію в оздоровчому центрі в Карпатах.

Гуманітарну ініціативу "Рятуємо життя" створила група "Метінвест2 у координації з Фондом Ріната Ахметова на початку російського вторгнення в Україну. За 15 місяців повномасштабної війни проєкт допоміг майже 500 тисячам людей у 70 територіальних громадах.

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