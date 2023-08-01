"Метинвест" открыл программу реабилитации для детей украинских беженцев в Италии

Инициатива "Спасаем жизнь" согласовала с организаторами летнего лагеря возможность бесплатного отдыха и обеспечила места для украинских детей, проживающих сейчас в Генуе.

"Метинвест заботится о детях, пострадавших от войны, не только в Украине, но и в других регионах присутствия компании. Итальянцы - одни из самых больших друзей украинцев. Мы всегда чувствуем их поддержку. Спасибо нашим итальянским партнерам за отзывчивость и заботу. Спортивный лагерь - отличная возможность для детей попробовать что-нибудь новое, переключиться, получить яркие впечатления", - отметила директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом группы Татьяна Петрук.

Напомним, Метинвест также разработал программу психологической реабилитации мам и детей из Украины: уже 150 детей, пострадавших в результате войны, прошли реабилитацию в оздоровительном центре в Карпатах.

Гуманитарную инициативу "Спасаем жизнь" создала группа "Метинвест2 в координации с Фондом Рината Ахметова в начале российского вторжения в Украину. За 15 месяцев полномасштабной войны проект помог почти 500 тысячам человек в 70 территориальных общинах".