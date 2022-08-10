"Метинвест" закупила для ВСУ дроны широкого радиуса действия на 3 млн гривен

Об этом сообщает РБК-Украина из ссылки на пресс-службу компании.

Дроны имеют дальность полета 100 км, и оборудованы камерой с 80-кратным зумом и тепловизором. Такие дроны изготавливаются вручную, и являются устойчивыми к средствам РЭБ противника.

"Такие дроны позволяют выполнять очень широкий спектр задач-как обнаружение противника, так и корректировка огня. Это этакие мини-байрактары. Изготовление дронов мы ждали около 3-х месяцев, а в Украину доставляли специальным транспортом. Это - часть большой программы помощи армии от "Метинвеста", мы передали в ВСУ уже более 500 дронов", - рассказал руководитель проектного офиса группы Александр Водовоз.

Как известно, с начала войны "Метинвест" направила на помощь Украине и украинцам уже более 1,5 млрд грн.

Так, компания передала ГУР 1000 комплектов амуниции спецназначения, а ВСУ - более 100 внедорожников на сумму более 2 млн евро.

Также компания направила украинским сухопутным войскам более 60 дронов и 50 комплектов приборов ночного видения и спецкасок общей стоимостью 10 млн грн.

Кроме того, "Метинвест" начал производство бронепластин: компания направит бойцам более 100 тыс. бронежилетов.