"Метінвест" закупила для ЗСУ дрони широкого радіусу дії на 3 млн гривень

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на прес-службу компанії.

Дрони мають дальність польоту 100 км, та обладнані камерою з 80-кратним зумом і тепловізором. Такі дрони виготовляються вручну, і є стійкими до засобів РЕБ супротивника.

"Такі дрони дозволяють виконувати дуже широкий спектр завдань - як виявлення супротивника, так і коригування вогню. Це такі собі міні-байрактари. Виготовлення дронів ми чекали близько 3-х місяців, а в Україну доставляли спеціальним транспортом. Це - частина великої програми допомоги армії від Метінвесту, ми передали до ЗСУ вже понад 500 дронів", - розповів керівник проектного офісу групи Олександр Водовіз.

Як відомо, від початку війни "Метінвест" направила на допомогу Україні та українцям вже понад 1,5 млрд грн.

Так, компанія передала ГУР 1000 комплектів амуніції спецпризначення, а ЗСУ - понад 100 позашляховиків на суму понад 2 млн євро.

Також компанія направила українським сухопутним військам понад 60 дронів і 50 комплектів приладів нічного бачення та спецкасок загальною вартістю 10 млн грн.

Крім того, "Метінвест" розпочав виробництво бронепластин: компанія направить бійцям понад 100 тис. бронежилетів.