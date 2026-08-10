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"Метінвест" відзвітував про сплату податків за пів року: яку суму перерахували до бюджету

13:03 10.08.2026 Пн
2 хв
Найбільше коштів спрямували за користування надрами, ЄСВ та податок на доходи
aimg Сергій Новіков
"Метінвест" сплатив до бюджету 8,2 млрд грн податків у 2026 (фото: metinvestholding.com)

Група "Метінвест" у I півріччі 2026 року сплатила до бюджетів усіх рівнів в Україні 8,5 млрд грн податків і зборів, що на 8% менше за показник аналогічного періоду 2025 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Метінвесту".

Структура податків "Метінвест"

Як зазначається, найбільшими статтями податкових відрахувань стали:

  • плата за користування надрами - 2,3 млрд грн
  • єдиний соціальний внесок - 1,7 млрд грн
  • податок на доходи фізичних осіб - 1,5 млрд грн.

Йдеться про податкові платежі Групи "Метінвесту" з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств.

Крім того, українські підприємства групи за січень-червень перерахували 777 млн грн податку на додану вартість, 636 млн грн плати за землю, 490 млн грн податку на прибуток та 437 млн грн військового збору.

Екологічний податок зріс на 12% порівняно з I півріччям 2025 року - до 368 млн грн.

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У "Метінвесті" назвали головні виклики для металургії

Генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков зазначив, що промисловість продовжує працювати попри блокаду чорноморських портів, атаки на енергетичну інфраструктуру та торговельні обмеження на європейському ринку.

"Збереження промислового потенціалу є питанням не лише економіки, а й національної безпеки", - наголосив Риженков.

Водночас українська металургійна галузь продовжує працювати в умовах значного зростання собівартості та погіршення експортної логістики.

Серед ключових негативних факторів представники галузі називають блокування чорноморського транспортного коридору, обмеження на імпорт української сталі до ЄС, повномасштабне запровадження механізму CBAM, підвищення тарифів на передачу електроенергії та, зокрема, збільшення вантажного залізничного тарифу на 30%.

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За оцінками профільних асоціацій, сукупний вплив цих факторів створює ризики для подальшої роботи підприємств металургійного сектору.

Зокрема, до кінця року під загрозою зупинки може опинитися до половини підприємств галузі.

Нагадаємо, у 2025 році "Метінвест" перерахував до бюджетів усіх рівнів в Україні 18,7 млрд грн податків і зборів. Загалом за період з 2022 року до I півріччя 2026 року група спрямувала до бюджетів понад 82,2 млрд грн.

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