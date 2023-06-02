"Метінвест" відмовився від пільгових 350 млн гривень

Згідно з законом, підприємства запорізького району могли скористатися пільгами та не сплачувати частину податкових нарахувань - зокрема, податок не землю, на нерухомість та екологічний податок - за період з березня по грудень 2022 року.

Якщо бізнес перерахував ці платежі за означений період до бюджетів у повному обсязі, підприємство має право скорегувати суму нарахувань та вважати їх платежами, внесеними до держскарбниці авансово.

"Принципова позиція "Метінвесту" - максимально та всебічно підтримувати Україну у цей складний для всіх нас час. Наприклад, програми з допомоги захисникам Запоріжжя чи фінансової підтримки запоріжців, які постраждали від обстрілів, було б неможливо виконати без багатомільйонних відрахувань "Метінвесту" у Запоріжжі. Своїм рішенням ми гарантуємо сьогодні фінансування життєво необхідних статей витрат міста. Ми працюємо на перемогу України та наближаємо її у різні способи, і рішення в умовах воєнного стану утриматися від використання податкових пільг на користь держави та міста - один з них", - наголосив операційний директор групи "Метінвест" Олександр Мироненко.

Нагадаємо, у 2022 році попри тимчасову вимушену консервацію потужностей, втрату логістичних шляхів та суттєве скорочення обсягів виробництва, запорізькі підприємства "Метінвесту" сплатили усі податки в повному обсязі.

Загальна сума сплачених за 2022 рік відрахувань та зборів до бюджетів всіх рівнів сягнула 3,4 млрд гривень. З них до місцевих бюджетів запорізькі підприємства Метінвесту - "Запоріжсталь", "Запоріжвогнетрив", "Запоріжкокс" і Запорізький ливарно-механічний завод - спрямували майже 820 млн гривень.