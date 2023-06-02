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"Метинвест" отказался от льготных 350 млн гривен

Фото: "Метинвест" отказался от льготных 350 млн гривен (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

"Запорожкокс", "Запорожогнеупор", Запорожский литейно-механический завод и совместное предприятие "Запорожсталь" отказались от налоговых льгот, предусмотренных для предприятий в военное положение. Сумма отчислений, дополнительно уплативших компании в бюджет, превышает 350 млн гривен - из них более 200 млн гривен получили местные бюджеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

По закону предприятия запорожского района могли воспользоваться льготами и не уплачивать часть налоговых начислений - в частности, налог на землю, на недвижимость и экологический налог - за период с марта по декабрь 2022 года.

Если бизнес перечислил эти платежи за указанный период в бюджеты в полном объеме, предприятие вправе скорректировать сумму начислений и считать их платежами, внесенными в казну авансово.

"Принципиальная позиция "Метинвеста" - максимально и всесторонне поддерживать Украину в это сложное для всех нас время. Например, программы по помощи защитникам Запорожья или финансовой поддержки пострадавших от обстрелов запорожцев было бы невозможно выполнить без многомиллионных отчислений "Метинвеста" в Запорожье. Своим решением мы гарантируем сегодня финансирование жизненно необходимых статей расходов города. Мы работаем на победу Украины и приближаем ее разными способами, и решения в условиях военного положения воздержаться от использования налоговых льгот в пользу государства и города - одна из них", - подчеркнул операционный директор. группы "Метинвест" Александр Мироненко.

Напомним, в 2022 году, несмотря на временную вынужденную консервацию мощностей, потерю логистических путей и существенное сокращение объемов производства, запорожские предприятия "Метинвеста" уплатили все налоги в полном объеме.

Общая сумма уплаченных за 2022 год отчислений и сборов в бюджеты всех уровней составила 3,4 млрд. гривен. Из них в местные бюджеты запорожские предприятия Метинвеста - "Запорожсталь", "Запорожогнеупор", "Запорожкокс" и Запорожский литейно-механический завод - направили почти 820 млн гривен.

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