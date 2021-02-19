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"Метинвест" увеличил выплату налогов до 22,1 млрд грн

Автор: РБК-Украина

Группа "Метинвест" с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий в 2020 году перечислила в бюджеты всех уровней 22,1 млрд грн налогов и сборов, что на 5% выше позапрошлогоднего уровня.

Об этом говорится на сайте компании.

Отмечается, что самая большая выплата из общей суммы отчислений - налог на прибыль. В прошлом году предприятия "Метинвеста" уплатили в казну более 5,2 млрд грн такого налога, что на треть меньше, чем в 2019 году.

За ним следует единый социальный взнос, выплаты которого выросли на 18% по сравнению с позапрошлым годом - до 5,2 млрд грн.

Замыкает тройку крупнейших платежей налог на доходы физических лиц. Предприятия "Метинвеста" в прошлом году перечислили в бюджеты 4,7 млрд грн подоходного налога, это на 17% больше показателей 2019 года.

Кроме того, источниками наполнения государственного и местных бюджетов в 2020 году стали плата за пользование недрами в размере 2,2 млрд грн, экологический налог - 789 млн грн и плата за землю - 713 млн грн.

"Всеобщий кризис и пандемия коронавируса не помешали нам завершить год с сильными операционными результатами и в то же время отказаться от налоговых каникул ради поддержки городов, где работают наши предприятия. Когда бизнес может работать эффективно даже в самых непростых условиях, в выигрыше оказываются все: и сотрудники, и города, и государство. Как один из крупнейших налогоплательщиков Украины мы рады сделать очередной вклад в восстановление экономики и рост благосостояния украинцев", - заявил генеральный директор группы Юрий Рыженков.

Напомним, ранее сообщалось, что в начале распространения коронавируса "Метинвест" отказался от налоговых каникул, предоставленных бизнесу, чтобы поддержать его во время пандемии.

Сумма налогов, которые выплатили предприятия группы в местные бюджеты в льготный период, превысила 50 млн грн (налог на землю и налог на недвижимость).

Кроме того, криворожские предприятия "Метинвеста" - Ингулецкий, Центральный и Северный ГОКи - в июле-сентябре 2020 года перечислили в казну города подоходный налог и плату за землю в двойном размере.

За этот период "Метинвест" дополнительно пополнил бюджеты всех уровней на 113 млн грн, из которых Кривой Рог получил 78 млн грн.

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Новости Украины МетинвестНалогипромышленность
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