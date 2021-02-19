"Метінвест" збільшив сплату податків до 22,1 млрд грн

Крім того, джерелами наповнення державного та місцевих бюджетів у 2020 році стали плата за користування надрами в розмірі 2,2 млрд грн, екологічний податок - 789 млн грн і плата за землю - 713 млн грн.
"Загальна криза і пандемія коронавірусу не завадили нам завершити рік із сильними операційними результатами і водночас відмовитися від податкових канікул заради підтримки міст, де працюють наші підприємства. Коли бізнес може ефективно працювати навіть в найскладніших умовах, у виграші виявляються усі: і співробітники, і міста, і держава. Як один з найбільших платників податків України ми раді зробити черговий внесок у відновлення економіки і зростання добробуту українців", - заявив генеральний директор групи Юрій Риженков.