"Метінвест" збільшив сплату податків до 22,1 млрд грн

Наголошується, що найбільша виплата із загальної суми відрахувань - податок на прибуток. Минулого року підприємства "Метінвесту" сплатили в казну понад 5,2 млрд грн податку, що на третину менше, ніж у 2019 році.

За ним слідує єдиний соціальний внесок, виплати якого зросли на 18% у порівнянні з позаминулим роком - до 5,2 млрд грн.

Замикає трійку найбільших платежів податок на доходи фізичних осіб. Підприємства "Метінвесту" торік перерахували до бюджетів 4,7 млрд грн прибуткового податку, це на 17% більше показників 2019 року.