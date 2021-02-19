"Метинвест" увеличил выплату налогов до 22,1 млрд грн

Группа "Метинвест" с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий в 2020 году перечислила в бюджеты всех уровней 22,1 млрд грн налогов и сборов, что на 5% выше позапрошлогоднего уровня.

Отмечается, что самая большая выплата из общей суммы отчислений - налог на прибыль. В прошлом году предприятия "Метинвеста" уплатили в казну более 5,2 млрд грн такого налога, что на треть меньше, чем в 2019 году.

За ним следует единый социальный взнос, выплаты которого выросли на 18% по сравнению с позапрошлым годом - до 5,2 млрд грн.

Замыкает тройку крупнейших платежей налог на доходы физических лиц. Предприятия "Метинвеста" в прошлом году перечислили в бюджеты 4,7 млрд грн подоходного налога, это на 17% больше показателей 2019 года.