"Метінвест" збільшив сплату податків до 22,1 млрд грн

Наголошується, що найбільша виплата із загальної суми відрахувань - податок на прибуток. Минулого року підприємства "Метінвесту" сплатили в казну понад 5,2 млрд грн податку, що на третину менше, ніж у 2019 році.
За ним слідує єдиний соціальний внесок, виплати якого зросли на 18% у порівнянні з позаминулим роком - до 5,2 млрд грн.
Замикає трійку найбільших платежів податок на доходи фізичних осіб. Підприємства "Метінвесту" торік перерахували до бюджетів 4,7 млрд грн прибуткового податку, це на 17% більше показників 2019 року.
Крім того, джерелами наповнення державного та місцевих бюджетів у 2020 році стали плата за користування надрами в розмірі 2,2 млрд грн, екологічний податок - 789 млн грн і плата за землю - 713 млн грн.
"Загальна криза і пандемія коронавірусу не завадили нам завершити рік із сильними операційними результатами і водночас відмовитися від податкових канікул заради підтримки міст, де працюють наші підприємства. Коли бізнес може ефективно працювати навіть в найскладніших умовах, у виграші виявляються усі: і співробітники, і міста, і держава. Як один з найбільших платників податків України ми раді зробити черговий внесок у відновлення економіки і зростання добробуту українців", - заявив генеральний директор групи Юрій Риженков.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на початку поширення коронавірусу "Метінвест" відмовився від податкових канікул, наданих бізнесу, щоб підтримати його під час пандемії.
Сума податків, які виплатили підприємства групи в місцеві бюджети в пільговий період, перевищила 50 млн грн (податок на землю і податок на нерухомість).
Крім того, криворізькі підприємства "Метінвесту" - Інгулецький, Центральний і Північний ГЗК - в липні-вересні 2020 року перерахували в казну міста прибутковий податок і плату за землю у подвійному розмірі.
За цей період "Метінвест" додатково поповнив бюджети всіх рівнів на 113 млн грн, з яких Кривий Ріг отримав 78 млн грн.