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"Метінвест" упровадив унікальну систему автоматизації для логістики

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Четвер 20 квітня 2023 20:37
"Метінвест" упровадив унікальну систему автоматизації для логістики Фото: "Метінвест" упровадив унікальну систему автоматизації для логістики (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

"Метінвест Діджитал" упровадив SAP у "Метінвест-Шіппінгу", транспортно-експедиторській компанії, що входить до складу групи. Це один із найбільших та найскладніших SAP-ландшафтів у країнах Центральної та Східної Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

За допомогою SAP організована максимально зручна платформа, яка інтегрує процеси господарської діяльності "Метінвест-Шіппінгу" з активами, які користуються його послугами, в єдиний SAP-ландшафт.

Мета проекту - створення наскрізного ланцюжка автоматизації та контролю логістичних послуг у групі. Наразі в SAP ведуть облік 16 підприємств групи.

Роботу учасників проекту "Метінвест Діджиталу" та "Метінвест-Шіппінгу" на стадії розроблення й інтеграційного тестування ускладнювали активні бойові дії в містах присутності, відключення електроенергії та інтернету.

Наразі проект забезпечує базу для багатьох векторів розвитку - інтеграції зі споживачами послуг, а також із фінансовими службами покупців закордонних активів.

Згодом компанія планує доопрацювати рішення: автоматизувати процес закупівлі будь-якими підприємствами групи послуг у "Метінвест-Шіппінгу", а також створити автоматизоване робоче місце (АРМ) експедитора, щоб він міг працювати як в українських, так і в закордонних портах.

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