"Метинвест" внедрил уникальную систему автоматизации для логистики

"Метинвест Диджитал" внедрил SAP в "Метинвест-Шиппинге", транспортно-экспедиторской компании, входящей в состав группы. Это один из самых больших и сложных SAP-ландшафтов в странах Центральной и Восточной Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

С помощью SAP организована максимально удобная платформа, интегрирующая процессы хозяйственной деятельности "Метинвест-Шиппинга" с активами, пользующимися его услугами, в единый SAP-ландшафт.

Цель проекта - создание сквозной цепочки автоматизации и контроля логистических услуг в группе. В настоящее время в SAP ведут учет 16 предприятий группы.

Работу участников проекта "Метинвест Диджитала" и "Метинвест-Шиппинга" на стадии разработки и интеграционного тестирования усложняли активные боевые действия в городах присутствия, отключения электроэнергии и интернета.

В настоящее время проект обеспечивает базу для многих векторов развития - интеграции с потребителями услуг, а также с финансовыми службами покупателей зарубежных активов.

Впоследствии компания планирует доработать решение: автоматизировать процесс закупки любыми предприятиями группы услуг в "Метинвест-Шиппинге", а также создать автоматизированное рабочее место (АРМ) экспедитора, чтобы он мог работать как в украинских, так и в зарубежных портах.