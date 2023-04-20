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"Метинвест" внедрил уникальную систему автоматизации для логистики

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Четверг 20 апреля 2023 20:37
"Метинвест" внедрил уникальную систему автоматизации для логистики Фото: "Метинвест" внедрил уникальную систему автоматизации для логистики (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

"Метинвест Диджитал" внедрил SAP в "Метинвест-Шиппинге", транспортно-экспедиторской компании, входящей в состав группы. Это один из самых больших и сложных SAP-ландшафтов в странах Центральной и Восточной Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

С помощью SAP организована максимально удобная платформа, интегрирующая процессы хозяйственной деятельности "Метинвест-Шиппинга" с активами, пользующимися его услугами, в единый SAP-ландшафт.

Цель проекта - создание сквозной цепочки автоматизации и контроля логистических услуг в группе. В настоящее время в SAP ведут учет 16 предприятий группы.

Работу участников проекта "Метинвест Диджитала" и "Метинвест-Шиппинга" на стадии разработки и интеграционного тестирования усложняли активные боевые действия в городах присутствия, отключения электроэнергии и интернета.

В настоящее время проект обеспечивает базу для многих векторов развития - интеграции с потребителями услуг, а также с финансовыми службами покупателей зарубежных активов.

Впоследствии компания планирует доработать решение: автоматизировать процесс закупки любыми предприятиями группы услуг в "Метинвест-Шиппинге", а также создать автоматизированное рабочее место (АРМ) экспедитора, чтобы он мог работать как в украинских, так и в зарубежных портах.

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