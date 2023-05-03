"Метінвест" сплатив понад 2,5 млрд гривень податків у I кварталі 2023 року



Зокрема, за січень-березень цього року українські підприємства групи сплатили близько 725 млн грн єдиного соціального внеску, понад 649 млн грн податку з доходів фізичних осіб, та близько 442 млн грн податку на прибуток.

Також значними джерелами наповнення державного та місцевих бюджетів України стали плата за землю - понад 288 млн грн, плата за користування надрами - близько 174 млн грн та екологічний податок - майже 136 млн грн.

"Не в традиціях українців опускати руки. Тому підприємства "Метінвесту" продовжують наповнювати бюджет України в надскладних воєнних умовах, під постійною загрозою ворожих обстрілів. Ми тримаємо стрій на економічному напрямі попри втрату контролю над маріупольськими комбінатами, блокаду портів та інші негативні для галузі чинники. Адже розуміємо, що бізнес має працювати на перемогу, а потім і на відбудову України. Всі як один, бо країна в нас одна", - заявив СЕО групи Юрій Риженков.

Нагадаємо, з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств у 2022 році "Метінвест" перерахував до бюджетів усіх рівнів в Україні 20,5 млрд грн податків і зборів.