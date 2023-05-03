"Метинвест" уплатил более 2,5 млрд гривен налогов в I квартале 2023 года

В частности, за январь-март этого года украинские предприятия группы уплатили около 725 млн грн единого социального взноса, более 649 млн грн налога с доходов физических лиц, и около 442 млн грн налога на прибыль.

Также значительными источниками наполнения государственного и местных бюджетов Украины стали плата за землю - более 288 млн грн, плата за пользование недрами - около 174 млн грн и экологический налог – почти 136 млн грн.

"Не в традициях украинцев опускать руки. Поэтому предприятия "Метинвеста" продолжают наполнять бюджет Украины в сверхсложных военных условиях, под постоянной угрозой вражеских обстрелов. Мы держим строй на экономическом направлении, несмотря на потерю контроля над мариупольскими комбинатами, блокаду портов и другие негативные для отрасли факторы. Ведь понимаем, что бизнес должен работать на победу, а затем и на восстановление Украины. Все как один, потому что страна у нас одна", - заявил СЕО группы Юрий Рыженков.

Напомним, с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий в 2022 году "Метинвест" перечислил в бюджеты всех уровней в Украине 20,5 млрд грн налогов и сборов.