"Метинвест" совместно с партнерами начала производство мини-бастионов для теробороны и ВСУ

Группа "Метинвест" совместно с партерами начала производить Hesco-бастионы - простые фортификационные сооружения в пределах городов, которые нужны для создания огневых позиций, пропускных пунктов и защитных барьеров для подразделений ВСУ и территориальной обороны (ТРО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

По информации ассоциации "Украинский центр стального строительства" (УЦСС), "Метинвест" предоставил 20 тонн катанки, а производители разработали технологические карты, подготовили и опробовали тестовые образцы бастионов и уже готовы производить бастионы для нужд армии и ТРО - бесплатно или по себестоимости материалов, необходимых для производства.

Напомним, ранее "Метинвест" выделила также 10 миллионов евро на закупку средств защиты для территориальной обороны. На эти деньги будут закуплены бронежилеты, каски и аптечки.

Первая партия закупки - около 3 тыс. бронежилетов и 500 аптечек - уже направляется в Украину.