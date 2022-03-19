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"Метінвест" спільно з партнерами розпочала виробництво міні-бастіонів для тероборони та ЗСУ

Фото: "Метінвест" спільно з партнерами почала виробництво міні-бастіонів для тероборони і ЗСУ (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Група "Метінвест" спільно з партерами почала виробляти Hesco-бастіони - прості фортифікаційні споруди в межах міст, які потрібні для створення вогневих позицій, пропускних пунктів і захисних бар'єрів для підрозділів ЗСУ та територіальної оборони (ТРО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

За інформацією Асоціації "Український центр сталевого будівництва" (Уцсб), "Метінвест" надав 20 тонн катанки, а виробники розробили технологічні карти, підготували і випробували тестові зразки бастіонів і вже готові виробляти бастіони для потреб армії й ТРО - безкоштовно або за собівартістю матеріалів, необхідних для виробництва.

Нагадаємо, раніше "Метінвест" виділила також 10 мільйонів євро на закупівлю засобів захисту для територіальної оборони. На ці гроші будуть закуплені бронежилети, каски та аптечки.

Перша партія закупівлі - близько 3 тис.бронежилетів і 500 аптечок - вже прямує в Україну.

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