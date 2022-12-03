"Метінвест" розробив броньовані щити для кулеметників та операторів крупнокаліберної зброї

Українські військові отримають броньовані щити, які здатні захистити кулеметників та операторів іншої крупнокаліберної зброї від ураження стрілецькими боєприпасами та уламками. Розробила щити група "Метінвест", в рамках мілітарної ініціативи Ріната Ахметова "Сталевий фронт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Щити виготовляються з загартованих пластин зі сталі 30MnB5. Після термічної обробки вони набувають балістичної стійкості не нижче 4 класу - витримують пряме влучання куль типу ПС, ПП та ЛПС з відстані 10 метрів.

Встановлюються такі щити на поворотну стійку в кузові пікапу, позашляховика та іншої легкової або спеціалізованої техніки.

Стійка своєю чергою монтується на міцному підшипнику й кріпиться до самої рами автомобіля. Це дозволяє захисникові вести вогонь з обертанням зброї навколо осі. При цьому бронещит продовжує закриває людину від ворожих пострілів.

Як відомо, "Метінвест" також налагодила виробництво спеціальної сталі для бронежилетів: всього українські бійці отримають 150 тисяч "броників".

Крім того, група направила на передову вже 40 металевих модульних укриттів, які берегтимуть життя бійців, і понад 300 польових пічок.

Також підприємства Ахметова передали на передову 15 новітніх супутникових артилерійських комплексів наведення вогню, понад 2 тисячі рацій та дронів, більш ніж 700 авто, півмільйона літрів пального та багато іншого.

Сума мілітарної та гуманітарної допомоги компаній наразі сягнула 3,5 млрд грн.