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"Метінвест" розробив броньовані щити для кулеметників та операторів крупнокаліберної зброї

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Субота 03 грудня 2022 15:02
"Метінвест" розробив броньовані щити для кулеметників та операторів крупнокаліберної зброї Фото: "Метінвест" розробив броньовані щити для кулеметників та операторів крупнокаліберної зброї (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Українські військові отримають броньовані щити, які здатні захистити кулеметників та операторів іншої крупнокаліберної зброї від ураження стрілецькими боєприпасами та уламками. Розробила щити група "Метінвест", в рамках мілітарної ініціативи Ріната Ахметова "Сталевий фронт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Щити виготовляються з загартованих пластин зі сталі 30MnB5. Після термічної обробки вони набувають балістичної стійкості не нижче 4 класу - витримують пряме влучання куль типу ПС, ПП та ЛПС з відстані 10 метрів.

Встановлюються такі щити на поворотну стійку в кузові пікапу, позашляховика та іншої легкової або спеціалізованої техніки.

Стійка своєю чергою монтується на міцному підшипнику й кріпиться до самої рами автомобіля. Це дозволяє захисникові вести вогонь з обертанням зброї навколо осі. При цьому бронещит продовжує закриває людину від ворожих пострілів.

Як відомо, "Метінвест" також налагодила виробництво спеціальної сталі для бронежилетів: всього українські бійці отримають 150 тисяч "броників".

Крім того, група направила на передову вже 40 металевих модульних укриттів, які берегтимуть життя бійців, і понад 300 польових пічок.

Також підприємства Ахметова передали на передову 15 новітніх супутникових артилерійських комплексів наведення вогню, понад 2 тисячі рацій та дронів, більш ніж 700 авто, півмільйона літрів пального та багато іншого.

Сума мілітарної та гуманітарної допомоги компаній наразі сягнула 3,5 млрд грн.

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