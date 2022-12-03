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"Метинвест" разработал бронированные щиты для пулеметчиков и операторов крупнокалиберного оружия

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Суббота 03 декабря 2022 15:02
"Метинвест" разработал бронированные щиты для пулеметчиков и операторов крупнокалиберного оружия Фото: "Метинвест" разработал бронированные щиты для пулеметчиков и операторов крупнокалиберного оружия (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Украинские военные получат бронированные щиты, способные оградить пулеметчиков и операторов другого крупнокалиберного оружия от поражения стрелковыми боеприпасами и обломками. Разработала щиты группа "Метинвест", в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова "Стальной фронт".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Щиты изготавливаются из закаленных пластин из стали 30MnB5. После термической обработки они приобретают баллистическую устойчивость не ниже 4 класса - выдерживают прямое попадание шаров типа ПС, ПП и ЛПС с расстояния 10 метров.

Устанавливаются такие щиты на поворотную стойку в кузове пикапа, внедорожника и другой легковой или специализированной техники.

Стойка в свою очередь монтируется на крепком подшипнике и крепится к самой раме автомобиля. Это позволяет защитнику вести огонь с вращением оружия вокруг оси. При этом бронещит продолжает закрывать человека от вражеских выстрелов.

Как известно, "Метинвест" также наладила производство специальной стали для бронежилеты: всего украинские бойцы получат 150 тысяч "броников".

Кроме того, группа направила на передовую уже 40 металлических модульных укрытий, которые будут беречь жизнь бойцов, и более 300 полевых печей.

Также предприятия Ахметова передали на передовую 15 новейших спутниковых артиллерийских комплексов наведения огня, более 2 тысяч раций и дронов, более 700 авто, полмиллиона литров горючего и многое другое.

Сумма милитарной и гуманитарной помощи компаний достигла 3,5 млрд грн.

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