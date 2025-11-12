"Метінвест" реалізує програму, що залучає молодь до майбутньої відбудови України

Її мета - підтримати українську молодь, дати їй можливість реалізуватися в міжнародній компанії, та залучити до майбутньої відбудови України.

Програма стартувала на початку року й викликала великий інтерес серед студентів - компанія отримала майже 90 заявок від молоді. У пілотному етапі взяли участь студенти 16 британських університетів, які пройшли відбір і працювали в командах над реальними бізнес-кейсами компанії під керівництвом менторів - менеджерів Метінвесту.

Після фінального захисту проєктів 23 учасники отримали можливість пройти оплачуване стажування в країнах присутності компанії - Великій Британії, Швейцарії, Болгарії, Нідерландах, Італії та Польщі. Частина студентів повернулася в Україну, щоб пройти практику у київських офісах компанії.

Молодь стажувалася за індивідуальними програмами у сферах фінансів, інвестицій, інжинірингу, HR і продажів. Протягом трьох місяців учасники отримували практичний досвід, знайомилися з корпоративною культурою, брали участь у проєктах і ініціативах компанії.

"Інвестиції в молодь це інвестиції в майбутнє Метінвесту, української промисловості та країни. Ми створюємо гідні умови для повернення молодих українців додому та їхньої професійної реалізації. Такі програми, як Steel Force, допомагають зробити перші кроки в кар’єрі та здобути цінний досвід", - зазначила директорка зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом Групи Метінвест Тетяна Петрук.

