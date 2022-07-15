ru ua
Пт, 15 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Метинвест" разработала модульные укрытия для военных

Новина українською →
Пятница 15 июля 2022 14:38
"Метинвест" разработала модульные укрытия для военных Фото: "Метинвест" разработала модульные укрытия для военных (iz.com.ua)
Автор: Александр Мороз

Металлурги передали военным два модульных укрытия для блиндажей. Металлическое спецукриття размером 2х6 м предназначено для укрепления окопа, а значит - дополнительной защиты и сохранения жизней воинов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз "Метинвеста".

"Уникальность этого заказа в том, что для его изготовления мы использовали вальцованный лист "волна". С таким листом мы работали впервые. К работе было привлечено 8-10 специалистов, которые работали над одной конструкцией около 10 дней", - рассказала главный специалист по сварке и сборки металлоконструкций предприятия "Метинвест" в Запорожье Анна Удот.

По ее словам, металлоконструкция изготовлена так, что ее можно доставить на место установки укрытия в разобранном виде, без использования грузовых кранов.

Внутри укрытия есть места для отдыха военных, а также для минимального обустройства быта: место для буржуек, а также выходы для труб. В полу продуманы стоки для воды, а также имеется запасной выход с лестницей.

&quot;Метинвест&quot; разработала модульные укрытия для военных

Первую партию модульных укрытий от "Метинвеста" защитники протестуют уже в скором времени.

Напомним, ранее "Метинвест" передал военнослужащим Главного управления разведки 1000 комплектов амуниции спецназа и 150 беспилотников.

На днях военным медикам металлурги передали 20 специализированных машин скорой помощи, которые отправятся на передний край, чтобы спасать жизни раненых бойцов.

Всего с 24 февраля по 1 июля бизнесы SCM, Фонд Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" передали на помощь 2,7 млрд грн или около 90 млн долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Метинвест Вооруженные силы Украины
NEWS
Воинский учет для женщин в Украине: в Генштабе сделали важное заявление
Воинский учет для женщин в Украине: в Генштабе сделали важное заявление
DAILY
Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года