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"Метінвест" розробила модульні укриття для військових

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П'ятниця 15 липня 2022 14:38
"Метінвест" розробила модульні укриття для військових Фото: "Метінвест" розробила модульні укриття для військових (iz.com.ua)
Автор: Олександр Мороз

Металурги передали військовим два модульних укриття для бліндажів. Металеве спецукриття розміром 2х6 м призначене для зміцнення окопу, а значить - додаткового захисту та збереження життів воїнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз "Метінвесту".

"Унікальність цього замовлення в тому, що для його виготовлення ми використовували вальцьований лист "хвиля". З таким листом ми працювали вперше. До роботи було залучено 8-10 фахівців, які працювали над однією конструкцією близько 10 днів", - розповіла головний спеціаліст зі зварювання та збірки металоконструкцій підприємства "Метінвест" у Запоріжжі Анна Удот.

За її словами, металоконструкція виготовлена так, що її можна доставити на місце установки укриття у розібраному вигляді, без використання вантажних кранів.

Всередині укриття є місця для відпочинку військових, а також для облаштування мінімального побуту: місце для буржуйок, а також виходи для труб. У підлозі продумані стоки для води, а також є запасний вихід з драбиною.

&quot;Метінвест&quot; розробила модульні укриття для військових

Першу партію модульних укриттів від "Метінвесту" захисники протестують вже незабаром.

Нагадаємо, раніше "Метінвест" передав військовослужбовцям Головного управління розвідки 1000 комплектів амуніції спецпризначення та 150 безпілотників.

Днями військовим медикам металурги передали 20 спеціалізованих машин швидкої допомоги, які відправляться на передній край, щоб рятувати життя поранених бійців.

Усього з 24 лютого по 1 липня бізнеси SCM, Фонд Ахметова та футбольний клуб "Шахтар" передали на допомогу 2,7 млрд грн або близько 90 млн доларів.

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