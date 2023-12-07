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"Метінвест" проектує сталевий квартал для відновлення Бахмуту

Четвер 07 грудня 2023 14:16
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"Метінвест" проектує сталевий квартал для відновлення Бахмуту Фото: "Метінвест" проектує сталевий квартал для відновлення Бахмуту (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

"Метінвест-СМЦ", збутова компанія групи "Метінвест", безплатно розробить концепцію відбудови зруйнованого росіянами кварталу в Бахмуті за проєктами "Сталевої мрії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Це друге після Маріуполя місто, що зголосилося відновлювати житло з використанням prefab-рішень - технології, в якій використовуються попередньо виготовлені на заводах сталеві елементи споруд.

Ступінь руйнування будівель у міському кварталі "Ювілейний" оцінюється в 70%. На території площею 85,7 га мешкало понад 17,5 тисяч людей. У кварталі розташовані 94 житлових будинків на 5-10 поверхів, п’ять дитячих садків, дві школи, кінотеатр та універсам.

Концепція відновлення кварталу розроблятиметься на основі проєктів "Сталевої мрії" з дотриманням усіх вимог містобудування та безбар’єрності, і відповідатиме сучасним світовим тенденціям. Презентація концепції планується наприкінці лютого 2024 року.

"Бахмут пережив одну з найтриваліших та найзапекліших битв у цій війні. Місто зазнало величезних пошкоджень, та ми віримо, що до нього обов’язково повернеться мирне життя. Найкраще рішення - думати про відбудову вже зараз, не чекаючи закінчення війни. Метінвест готовий постачати для відновлення сталь, а ми - надати весь наш досвід та експертизу, щоб після перемоги можна було відразу розпочинати будівництво", - заявила Тетяна Скрипка, керівниця проєктного офісу будівельного сектору Метінвест-СМЦ.

Нагадаємо, у травні 2023 року Метінвест-СМЦ представив концепцію відновлення країни "Сталева мрія". Вона передбачає понад 200 готових проєктів будівель на основі трьох сталевих попередньо виготовлених елементів (prefab-рішень): каркасу, модуля та платформи.

По цим проєктам можна створювати житлову забудову (будинки на 1-8 поверхів, гуртожитки, готелі), соціальну інфраструктуру (школи, дитсадки, амбулаторії), та інфраструктурні об’єкти (паркінги, спорткомплекси та підземні укриття).

Проєкти містять повний пакет документів - кошторис, графіки будівництва, планування, технічні рішення. Їх вирізняє екологічність, модульність, інклюзивність і швидкість будівництва.

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