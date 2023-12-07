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"Метинвест" проектирует стальной квартал для восстановления Бахмута

Четверг 07 декабря 2023 14:16
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"Метинвест" проектирует стальной квартал для восстановления Бахмута Фото: "Метинвест" проектирует стальной квартал для возобновления Бахмута (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

"Метинвест-СМЦ", сбытовая компания группы "Метинвест", бесплатно разработает концепцию восстановления разрушенного россиянами квартала в Бахмуте по проектам "Стальной мечты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Это второй после Мариуполя город, согласившийся восстанавливать жилье с использованием prefab-решений - технологии, в которой используются предварительно изготовленные на заводах стальные элементы сооружений.

Степень разрушения построек в городском квартале "Юбилейный" оценивается в 70%. На территории площадью 85,7 га проживало более 17,5 тысячи человек. В квартале расположены 94 жилых дома на 5-10 этажей, пять детских садов, две школы, кинотеатр и универсам.

Концепция восстановления квартала будет разрабатываться на основе проектов "Стальной мечты" с соблюдением всех требований градостроительства и безбарьерности, и будет соответствовать современным мировым тенденциям. Презентация концепции планируется в конце февраля 2024г.

"Бахмут пережил одну из самых продолжительных и ожесточенных битв в этой войне. Город получил огромные повреждения, и мы верим, что к нему обязательно вернется мирная жизнь. Лучшее решение - думать об восстановлении уже сейчас, не дожидаясь окончания войны. Метинвест готов поставлять для восстановление сталь, а мы - предоставить весь наш опыт и экспертизу, чтобы после победы можно было сразу начинать строительство", - заявила Татьяна Скрипка, руководитель проектного офиса строительного сектора Метинвест-СМЦ.

Напомним, в мае 2023 года Метинвест-СМЦ представил концепцию возобновления страны "Стальная мечта". Она предусматривает более 200 готовых проектов построек на основе трех стальных предварительно изготовленных элементов (prefab-решений): каркаса, модуля и платформы.

По этим проектам можно создавать жилую застройку (дома на 1-8 этажей, общежития, гостиницы), социальную инфраструктуру (школы, детсады, амбулатории), и инфраструктурные объекты (паркинги, спорткомплексы и подземные укрытия).

Проекты содержат полный пакет документов - смету, графики строительства, планирование, технические решения. Их отличает экологичность, модульность, инклюзивность и быстрота строительства.

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