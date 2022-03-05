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"Метинвест" приобретет для теробороны Украины средства защиты на 10 млн евро

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Суббота 05 марта 2022 15:26
"Метинвест" приобретет для теробороны Украины средства защиты на 10 млн евро Фото: "Метинвест" приобретет для теробороны Украины средства защиты на 10 млн евро (УНИАН)
Автор: Артем Горовенко

"Метинвест" приобретет для территориальной обороны Украины средства защиты в условиях войны на 10 миллионов евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Закупка будет проходить в несколько этапов. В рамках первого этапа закупки "Метинвест" приобретет 2 800 бронежилетов третьего и четвертого уровней защиты, произведенных в Польше, и 500 армейских аптечек производства Турции.

На втором этапе также будут приобретены бронежилеты, медицинские аптечки и защитные каски для тероборони.

"Территориальная оборона - надежная опора и гордость Украины. Мы уверены, что эта защита поможет нашим ребятам, сохранит их здоровье и жизнь", - пояснили в компании

Ранее мы сообщали, что оккупанты открыли огонь по Волновахе, нарушив предварительные договоренности о гуманитарных коридорах.

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