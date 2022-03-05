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"Метінвест" придбає для тероборони України засоби захисту на 10 млн євро

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Субота 05 березня 2022 15:26
"Метінвест" придбає для тероборони України засоби захисту на 10 млн євро Фото: "Метінвест" придбає для тероборони України засоби захисту на 10 млн євро (УНІАН)
Автор: Артем Горовенко

"Метінвест" придбає для територіальної оборони України засоби захисту в умовах війни на 10 мільйонів євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Закупівля буде проходити в кілька етапів. У межах першого етапу закупівлі "Метінвест" придбає 2 800 бронежилетів третього й четвертого рівнів захисту, вироблених у Польщі, та 500 армійських аптечок виробництва Туреччини.

На другому етапі також будуть придбані бронежилети, медичні аптечки й захисні каски для тероборони.

"Територіальна оборона - надійна опора та гордість України. Ми впевнені, що цей захист допоможе нашим хлопцям, збереже їхнє здоров'я та життя", - пояснили у компанії

Раніше ми повідомляли, що окупанти відкрили вогонь по Волновасі, порушивши попередні домовленості про гуманітарні коридори.

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