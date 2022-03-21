"Метинвест" принял участие в создании стратегических запасов провизии в Запорожье

Центр координации гуманитарной миссии "Метинвест" в Запорожье принял участие в создании стратегических запасов провизии в Запорожье. Город создаст запас пшеницы, а "Метинвест" закупит дополнительно 1000 тонн зерна и поможет в организации его доставки в город.

"Центр координации гуманитарной миссии Метинвест в Запорожье в сотрудничестве с местными властями принимает превентивные меры, направленные на предотвращение любых кризисов в городе, в том числе и гуманитарного. Мы совместно нарабатываем решения, призванные обезопасить запорожцев в это очень сложное время. В рамках создания стратегических запасов провизии в Запорожье Метинвест в координации с Фондом Рината Ахметова приняли участие в формировании запаса зерна для города. Также Запорожсталь имеет большой опыт организации логистики, поэтому участвуем и в доставке жизненно необходимой провизии в город. Искренне верю, что городу не придется пережить страшный опыт гуманитарного кризиса или каких-то болезненных ограничений, но мы должны быть готовы к любому развитию событий и беспокоиться о каждом запорожце", - отметил генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко.

Каждый день в город доставляют до 40 большегрузных машин с пшеницей. Суммарно они перевозят в специально оборудованное хранилище до 350 тонн зерна в сутки.