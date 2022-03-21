"Метінвест" взяв участь у створенні стратегічних запасів провізії в Запоріжжі

Центр координації гуманітарної місії "Метінвест" в Запоріжжі взяв участь у створенні стратегічних запасів провізії в Запоріжжі. Місто створить запас пшениці, а "Метінвест" закупить додатково 1000 тонн зерна і допоможе в організації його доставки в місто.

"Центр координації гуманітарної місії Метінвест в Запоріжжі у співпраці з місцевою владою вживає превентивних заходів, спрямованих на запобігання будь-яких криз в місті, в тому числі і гуманітарного. Ми спільно напрацьовуємо рішення, покликані убезпечити запорожців у цей дуже складний час. У рамках створення стратегічних запасів провізії в Запоріжжі Метінвест в координації з Фондом Ріната Ахметова взяли участь у формуванні запасу зерна для міста. Також Запоріжсталь має великий досвід організації логістики, тому беремо участь і в доставці життєво необхідної провізії в місто. Щиро вірю, що місту не доведеться пережити страшний досвід гуманітарної кризи або якихось болючих обмежень, але ми повинні бути готові до будь-якого розвитку подій і турбуватися про кожного Запорожця", - зазначив генеральний директор "Запоріжсталі" Олександр Мироненко.

Кожен день в місто доставляють до 40 великовантажних машин з пшеницею. Сумарно вони перевозять в спеціально обладнане сховище до 350 тонн зерна на добу.