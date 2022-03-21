ru ua
Вт, 22 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Метінвест" взяв участь у створенні стратегічних запасів провізії в Запоріжжі

Новость на русском →
Понеділок 21 березня 2022 20:27
"Метінвест" взяв участь у створенні стратегічних запасів провізії в Запоріжжі Фото: "Метінвест" взяв участь у створенні стратегічних запасів провізії в Запоріжжі (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Центр координації гуманітарної місії "Метінвест" в Запоріжжі взяв участь у створенні стратегічних запасів провізії в Запоріжжі. Місто створить запас пшениці, а "Метінвест" закупить додатково 1000 тонн зерна і допоможе в організації його доставки в місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Центр координації гуманітарної місії Метінвест в Запоріжжі у співпраці з місцевою владою вживає превентивних заходів, спрямованих на запобігання будь-яких криз в місті, в тому числі і гуманітарного. Ми спільно напрацьовуємо рішення, покликані убезпечити запорожців у цей дуже складний час. У рамках створення стратегічних запасів провізії в Запоріжжі Метінвест в координації з Фондом Ріната Ахметова взяли участь у формуванні запасу зерна для міста. Також Запоріжсталь має великий досвід організації логістики, тому беремо участь і в доставці життєво необхідної провізії в місто. Щиро вірю, що місту не доведеться пережити страшний досвід гуманітарної кризи або якихось болючих обмежень, але ми повинні бути готові до будь-якого розвитку подій і турбуватися про кожного Запорожця", - зазначив генеральний директор "Запоріжсталі" Олександр Мироненко.

Кожен день в місто доставляють до 40 великовантажних машин з пшеницею. Сумарно вони перевозять в спеціально обладнане сховище до 350 тонн зерна на добу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Метинвест Запоріжжя
NEWS
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
DAILY
Росіяни своїх здають: що кажуть окупанти після трьох тижнів війни проти України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Росіяни своїх здають: що кажуть окупанти після трьох тижнів війни проти України