"Метінвест" презентував на URC унікальні проєкти відбудови українських міст

Під час конференції три з чотирьох концепцій - Бахмут-Гоща, Маріуполь-Біла Церква та Тростянець - були представлені у Римі безпосередньо мерами міст у павільйоні Громад.

Вони стали платформою для перемовин з донорами, фондами та потенційними інвесторами. Проєкт викликав зацікавленість: уже призначено серію зустрічей з представниками державних інституцій та міжнародних структур, які розглядають можливість підтримки його реалізації.

"Для Тростянця "Сталева Мрія" - це потужний та дієвий інструмент, який дозволив нам вийти на новий рівень переговорів з міжнародними партнерами", - каже мер Тростянця Юрій Бова.

За його словами, наявність такого детального плану - це саме те, чого очікують від України на міжнародній арені.

"Цей підхід має потенціал стати драйвером для всієї Сумської області", - констатував він.

Що відомо про "Сталеву Мрію" Метінвеста

"Сталева Мрія" - це універсальна концепція, яка дає змогу швидко й безпечно відновити інфраструктуру. Вона базується на трьох сталевих технологіях: модуль, каркас і платформа.

Фахівці компанії розробили понад 200 типових проєктів житлової та соціальної інфраструктури, які вже можна втілювати у життя.

Тетяна Скрипка, керівниця напряму зовнішніх проєктів Метінвест Січсталі, показала, як втілюються проєкти "Сталевої мрії" на практиці.

Зокрема, у Глухові буде реалізована концепція "Коло життя" - в ній передбачені паркові зони, які об’єднують людей та інтегрують освіту з природою. У Тростянці - "Точка єдності", яка об’єднає промислову, культурну та екологічну спадщину міста в єдину екосистему.

Для переселенців із Маріуполя у Білій Церкві Метінвест розробив концепцію "Лінії життя" - це тематичні шляхи, які перетворюють простір на живу соціальну мережу. А для громади Бахмута в Гощі - відтворення ідентичності рідного міста за допомогою знайомого зонування та символічних елементів, як-от Алея Троянд. Проектування цих кварталів стартує вже в цьому році.

Метінвест пропонує повноцінну дорожню карту для громад - від концепції до експлуатації. Компанія надає не лише типові проєкти, а й допомогу у пошуку фінансування, оформленні документації та запуску будівництва.

"Ми не пропонуємо лише ідеї. Ми пропонуємо чіткий, покроковий план дій і відкриту платформу партнерства", - підкреслила Тетяна Скрипка.