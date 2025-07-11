SCM презентувала проєкти відбудови України на конференції URC 2025 у Римі

Міжнародна інвестиційна компанія SCM Ріната Ахметова взяла участь у четвертій міжнародній конференції з відновлення України (Ukraine Recovery Conference 2025, URC). Вона відбулася 10-11 липня у Римі (Італія).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

SCM виступила партнером національного стенду України та презентувала низку проєктів, спрямованих на захист, інвестиції та відновлення країни. У заході також взяли участь бізнеси групи - ДТЕК, "Метінвест", ПУМБ, umgi та Lemtrans.

"Метінвест" представив захисні проєкти, зокрема підземні сталеві школи "Цитадель", модульні будівлі "Сталева мрія" та укриття "Криївки" для фронту.

представив захисні проєкти, зокрема підземні сталеві школи "Цитадель", модульні будівлі "Сталева мрія" та укриття "Криївки" для фронту. ДТЕК презентував енергетичні ініціативи - зокрема модернізацію мереж, розвиток накопичувачів енергії та відновлюваних джерел.

презентував енергетичні ініціативи - зокрема модернізацію мереж, розвиток накопичувачів енергії та відновлюваних джерел. Umgi презентувала проєкт зернового терміналу у порту "Південний".

презентувала проєкт зернового терміналу у порту "Південний". Окремою подією стала мультимедійна інсталяція "Незламна Україна", реалізована за участі SCM та профінансована ПУМБ. Проєкт створено у співпраці з італійською студією SARAVÁ, культурною асоціацією BORISTENE та українським центром цифрової спадщини Skeiron.

Також представники SCM стали одними з перших підписантів Хартії стійкості людського капіталу, ініційованої Мінекономіки спільно з Мінветеранів та НБУ.

Документ передбачає підтримку працевлаштування українців, зокрема ветеранів, розвиток навичок і створення конкурентоспроможних умов праці.

"Національний бізнес - рушійна сила відбудови України. І зараз, і після завершення війни. Увесь цей час реальні інвестиції, сплата податків, створення робочих місць - це заслуга українських компаній, українських підприємців. Ми будуємо в Україні зараз, ми інвестуємо в Україну зараз, відновлюємо зараз - бо віримо у європейське майбутнє України. І ми готові бути партнером для міжнародних інвесторів, які прагнуть брати участь у відбудові нашої економіки. Це принципова позиція акціонера Ріната Ахметова", - заявила директорка з комунікацій SCM Наталія Ємченко.

SCM вкотре підтвердила стратегічну роль українського бізнесу у відбудові країни.