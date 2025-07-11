SCM презентувала проєкти відбудови України на конференції URC 2025 у Римі
Міжнародна інвестиційна компанія SCM Ріната Ахметова взяла участь у четвертій міжнародній конференції з відновлення України (Ukraine Recovery Conference 2025, URC). Вона відбулася 10-11 липня у Римі (Італія).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
SCM виступила партнером національного стенду України та презентувала низку проєктів, спрямованих на захист, інвестиції та відновлення країни. У заході також взяли участь бізнеси групи - ДТЕК, "Метінвест", ПУМБ, umgi та Lemtrans.
- "Метінвест" представив захисні проєкти, зокрема підземні сталеві школи "Цитадель", модульні будівлі "Сталева мрія" та укриття "Криївки" для фронту.
- ДТЕК презентував енергетичні ініціативи - зокрема модернізацію мереж, розвиток накопичувачів енергії та відновлюваних джерел.
- Umgi презентувала проєкт зернового терміналу у порту "Південний".
- Окремою подією стала мультимедійна інсталяція "Незламна Україна", реалізована за участі SCM та профінансована ПУМБ. Проєкт створено у співпраці з італійською студією SARAVÁ, культурною асоціацією BORISTENE та українським центром цифрової спадщини Skeiron.
Також представники SCM стали одними з перших підписантів Хартії стійкості людського капіталу, ініційованої Мінекономіки спільно з Мінветеранів та НБУ.
Документ передбачає підтримку працевлаштування українців, зокрема ветеранів, розвиток навичок і створення конкурентоспроможних умов праці.
"Національний бізнес - рушійна сила відбудови України. І зараз, і після завершення війни. Увесь цей час реальні інвестиції, сплата податків, створення робочих місць - це заслуга українських компаній, українських підприємців. Ми будуємо в Україні зараз, ми інвестуємо в Україну зараз, відновлюємо зараз - бо віримо у європейське майбутнє України. І ми готові бути партнером для міжнародних інвесторів, які прагнуть брати участь у відбудові нашої економіки. Це принципова позиція акціонера Ріната Ахметова", - заявила директорка з комунікацій SCM Наталія Ємченко.
SCM вкотре підтвердила стратегічну роль українського бізнесу у відбудові країни.
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