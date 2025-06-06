Увага на бізнес. Чого очікують українські компанії від Ukraine Recovery Conference 2025

В цьому році - 10-11 липня - відбудеться чергова, вже 4-та конференція з відбудови України - Ukraine Recovery Conference (URC2025). Після попередніх зустрічей у Лугано, Лондоні і Берліні цього разу конференцію прийматиме італійський Рим.

У 2025 роцы організатори конференції вирішили значно сильніший акцент зробити на бізнесовій складовій процесу відновлення. Зокрема, "бізнес-вимір" на порядку денному URC2025 значиться першим - наряду також з людським, регіональним і євроінтеграційним напрямками.

РБК-Україна поцікавилося у провідних українських компаній та бізнес-асоціацій, які очікування вони мають від цьогорічної конференції з відбудови України.

Головне:

"Нескрізні" питання URC2025.

Деталі участі Європейської Бізнес Асоціації у конференції Ukraine Recovery Conference.

Що відомо про учасниках та очікуваннях від конференції з відбудови України.

Відбудова України: місце для лідерів

Організатори URC2025 планують під час цьогорічної конференції проаналізувати "прогрес реформ в Україні в контексті її економічної стійкості і її процесу вступу до Євросоюзу".

Поки що немає інформації, хто від українського уряду візьме участь у цьогорічній Ukraine Recovery Conference. Адже, як свідчить досвід минулого року, склад урядової делегації на конференції з відновлення затверджується, як правило, за кілька днів до конференції окремим розпорядженням президента України. Однак, відомо, що Юлія Свириденко активно займалася підготовкою і цьогорічної конференції у Римі, зокрема, проводила відповідні зустрічі з посольством Італії в Україні.

Також розпорядженням уряду було утворено організаційний комітет з підготовки і проведення URC 2025. Його очолили міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, віце-прем’єр з відновлення України Олексій Кулеба, віцепрем’єр-міністерка з євроінтеграції Ольга Стефанішина та перший заступник міністра економіки Олексій Соболєв.

Передбачається, що "наскрізними" питаннями цьогорічної конференції стануть збереження макроекономічної стабільності, стійкості і безпеки України, відновлення її інфраструктури, житлового фонду, енергетики, тощо.

В рамках конференції відбудеться також бізнес-ярмарок, який спробує якнайяскравіше представити бізнесові і інвестиційні можливості України.

Загалом, бізнесовий десант українських компаній на цьогорічній конференції з відновлення України у Римі очікується дуже потужним.

Як повідомляв раніше МЗС України, пріоритет для участі буде надано компаніям, які працюють в сфері енергетики (у т.ч. відновлювальної), транспорту і логістики, оборонної промисловості, сільського господарства і у переробній промисловості, гірничодобувній промисловості, а також у сфері інновацій і цифрових технологій.

Також величезним плюсом буде, якщо компанії вже мають конкретні результати (у т.ч. підписані бізнесові угоди та меморандуми з іноземними компаніями, інші міжнародні партнерства) – аби презентувати їх під час URC2025.

Що і приємно, і дуже обнадіює: українські компанії, з якими нам вдалося переговорити, вийшли за межі цього питання і дали значно більш широку і стратегічну відповідь. Як і належить компаніям-лідерам, вони також визначили і місце компанії в процесі відбудови України, і розповіли, якою вони бачать майбутню, відбудовану після війни Україну.

Бізнес в дії: стратегічні інвестиції в умовах війни та після неї

У Європейській Бізнес Асоціації розповіли, що мають вже значний досвід участі в попередніх конференціях URC.

"Асоціація бере участь у цій конференції вже багато років, ще до 2022 року, коли фокусом заходу були реформи в Україні. Щороку в рамках URC відбуваються різні підготовчі заходи, як-от в Мілані та Брюсселі цьогоріч. Представники ЕВА долучались як спікери і як учасники, презентували на заходах інструменти підтримки бізнесу – Інвестиційну карту України, Білі книги з пропозиціями щодо відновлення економіки", - розповіли в Європейській Бізнес Асоціації.

Цей рік теж не стане виключенням. Асоціація не лише подала заявку на участь у цьогорічній конференції, але й також активно залучала до процесу реєстрації членські компанії.

Більше того, цього року на головний захід URC в Римі Європейська Бізнес Асоціація готує спеціальне дослідження серед іноземних інвесторів щодо готовності заходити на український ринок, пропозиції щодо підтримки бізнесу в прифронтових регіонах та інші експертні матеріали.

У свою чергу один з лідерів мобільного зв’язку України компанія "Київстар" планує під час цьогорічної конференції поділитися своїм досвідом в сфері реалізації стратегічних проєктів, зокрема щодо наміру здійснити опосередкований лістинг на фондовій біржі Nasdaq.

У "Київстарі" також нагадали, що під час минулої конференції - UkraineRecoveryConference 2024 - компанія взяла на себе зобов’язання інвестувати разом із материнською компанією VEON 1 мільярд доларів США упродовж 2023-2027 років у відновлення та розвиток цифрової інфраструктури України.

"Це рішення є не лише фінансовим вкладом у відбудову країни, але й частиною ширшого бачення трансформації України в цифрову державу нового покоління, де приватний сектор відіграє провідну роль у відновленні, модернізації та інтеграції до глобальної економіки", - заявили в компанії "Київстар".

Серед учасників - і "Філіп Морріс Україна", яка підкреслює, що для неї участь у URC 2025 - це підтвердження послідовної позиції компанії: не чекати завершення війни, щоб інвестувати в Україну.

"Ми стали одними з перших, хто ухвалив рішення про інвестиціїпід час повномасштабного вторгнення: у 2022 році - в підтримку наших співробітників, у 2023 - 30 млн доларів у запуск нової фабрики на Львівщині, а в 2024-2025 роках - ще 16 млн доларів у розширення портфеля бездимних продуктів на ринку», — зазначив генеральний директор компанії. Такий послідовний підхід, за його словами, є чітким сигналом для міжнародного бізнесу: інвестувати в Україну можливо й потрібно вже сьогодні.

Очікування зростають

Загалом очікування від цьогорічної конференції дещо вищі – у т.ч. через акцентування на ролі бізнесу в процесі відбудови.

"Головні очікування від конференції - це люди та контакти, нові рішення щодо інвестицій в Україну, нові дієві інструменти для заохочення інвесторів. Україна потребує приватного капіталу, зокрема й для відбудови. Міжнародна допомога та гранти - це дуже важливо і допомагає нам втриматись на плаву, однак повноцінна відбудова та економічний розвиток України неможливі без приватного капіталу", - впевнені у Європейській Бізнес Асоціації.

В ЕВА відзначають, щомайданчик URC завжди збирає дуже якісну аудиторію, зокрема іноземного бізнесу, який цікавиться Україною.

"Задача нашої Асоціації - залучити такі компанії, підтримати їх інтерес, надати необхідну інформацію. З цією метою ми ще у 2022 році створили ініціативу GlobalBusinessforUkraine, завданням якої є об’єднання міжнародного бізнесу навколо України, посилення торгових та економічних зв’язків, пошук партнерів та надання інформації потенційним інвесторам, - розповіли в Європейській Бізнес Асоціації.

У свою чергу, у "Київстарі" основний акцент очікувань роблять на розвитку України цифрової.

"Ми впевнені, що цьогорічна конференція в Римі закладе основи для нових партнерств, зміцнення довіри до українського бізнесу та створення прозорих умов для розвитку цифрових технологій", - впевнені у відділі корпоративних зв’язків компанії "Київстар".

У "Філіп Морріс" також очікують, що цьогорічна конференція стане практичним майданчиком для обговорення конкретних механізмів залучення інвестицій - передусім у виробництво, інновації та сталий розвиток.

"Для довгострокових інвестицій критично важливим є створення передбачуваного регуляторного середовища. Ми готові ділитися власним досвідом трансформації бізнесу та підтримувати ініціативи, що сприяють економічному зростанню і глибшій інтеграції України до глобальної економіки", - зазначили у "Філіп Морріс Україна".