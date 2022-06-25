ru ua
Вс, 26 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Метинвест" предостерег от покупки металла, который украла РФ

Новина українською →
Суббота 25 июня 2022 15:40
"Метинвест" предостерег от покупки металла, который украла РФ Фото: "Метинвест" предостерег от покупки металла, который украла РФ (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Россия, которая ворует украинский металл в оккупированном Мариуполе, а также все, кто этот металл намерены купить, будут привлечены к ответственности по нормам закона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора металлургического комбината "Запорожсталь" Александра Мироненко.

"Сейчас в Мариуполе происходит банальная кража металла. Рашисты просто вывозят металл из порта, где к началу войны были сотни тысяч тонн продукции, которая была предназначена для клиентов в Европе. Также очень много метала было на наших предприятиях. И весь его банально воруют и вывозят в РФ", - рассказал он.

В то же время он подчеркнул: всю украденную продукцию "Метинвест" может легко отследить, а юридический отдел компании "Метинвест" уже работает над механизмом, по которому все причастные к нелегальным сделкам будут привлечены к ответственности.

"Эта продукция маркирована, и ее очень легко отследить. Поэтому я хотел бы предостеречь всех, кто хочет покупать этот металл: есть юридический механизм, и наши юристы работают над тем, что все, кто будет причастен к операциям с металлом, понес ответственность по украинскому и европейскому законодательству", - добавил он.

Напомним, российские оккупанты вывезли в Ростов уже три корабля с металлом ММКИ и Азовстали, который был украден в Мариуполе.

Металлургические заводы обратились в Офис генерального прокурора с просьбой открыть уголовное производство по факту грабежа, а также призвали своих партнеров за рубежом и компании-операторы портов по всему миру не участвовать в операциях с краденым металлом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Метинвест Российская Федерация
NEWS
Украина получит от Германии 1 млрд евро через МВФ: на что пойдут деньги
Украина получит от Германии 1 млрд евро через МВФ: на что пойдут деньги
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны: Путин понимает, что это будет война на истощение
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны: Путин понимает, что это будет война на истощение