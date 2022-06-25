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"Метінвест" застеріг від купівлі металу, який вкрала РФ

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Субота 25 червня 2022 15:40
"Метінвест" застеріг від купівлі металу, який вкрала РФ Фото: "Метінвест" застеріг від купівлі металу, який вкрала РФ (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Росія, яка краде український метал в окупованому Маріуполі, а також всі, хто цей метал мають намір купити, будуть притягнуті до відповідальності за нормами закону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора металургійного комбінату "Запоріжсталь" Олександра Мироненка.

"Зараз у Маріуполі відбувається банальна крадіжка металу. Рашисти просто вивозять метал з порту, де на початок війни були сотні тисяч тон продукції, яка була призначена для клієнтів у Європі. Також дуже багато металу знаходилось на наших підприємствах. І весь його банально крадуть і вивозять у РФ", - розповів він.

Водночас він підкреслив: всю вкрадену продукцію "Метінвест" може легко відслідкувати, а юридичний відділ компанії "Метінвест" вже працює над механізмом, за яким всі причетні до нелегальних оборудок будуть притягнуті до відповідальності.

"Ця продукція маркована, і її дуже легко відстежити. Тому я хотів би застерегти всіх, хто хоче купувати цей метал: є юридичний механізм, і наші юристи працюють над тим, що усі, хто буде причетний до операцій з металом, поніс відповідальність за українським та європейським законодавством", - додав він.

Нагадаємо, російські окупанти вивезли до Ростова вже три кораблі з металом ММКІ та Азовсталі, який був вкрадений у Маріуполі.

Металургійні заводи звернулися до Офісу генерального прокурора з проханням відкрити кримінальне провадження за фактом грабежу, а також закликали своїх партнерів за кордоном та компанії-оператори портів по всьому світу не брати участь у операціях з краденим металом.

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Метинвест Російська Федерація
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