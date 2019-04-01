"Метинвест" повышает зарплату сотрудникам на 15%

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Предприятия "Метинвеста" переходят на систему единого оклада

Группа "Метинвест" с 1 апреля 2019 года повышает заработную плату сотрудникам своих украинских предприятий в среднем на 15%. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

В частности, наибольшую прибавку к зарплате получат ремонтники, инженеры-технологи средней квалификации и линейные руководители. При этом повышение не затронет руководителей предприятий и сотрудников управляющей компании.

Кроме того, с апреля предприятия "Метинвеста" переходят на систему единого оклада: за каждой рабочей профессией закрепляется конкретный оклад. При этом все сотрудники смогут получить вознаграждение сверх оклада, исходя из индивидуальной оценки эффективности.

"Мы повышаем заработную плату наиболее востребованным рабочим на предприятиях, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке труда и повышать внутреннюю эффективность. Наша цель – постепенно сократить разрыв в доходах между украинскими металлургами и их европейскими коллегами. Создать условия для того, чтобы украинцы не искали заработка за рубежом, а могли зарабатывать дома, в своей стране", - прокомментировал генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

Как известно, в прошлом году "Метинвест" пересматривал уровень заработных плат дважды: в апреле доходы сотрудников выросли в среднем на 20%, а в октябре – еще на 10%. В 2018 году средняя зарплата на предприятиях Группы в Украине составляла около 18 тыс. грн.

Напомним, группа "Метинвест", с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, перечислила 22,2 млрд грн в бюджеты всех уровней Украины в 2018 году, что на 50% больше налоговых отчислений 2017 года.

В 2018 году "Метинвест" заплатил 11,1 млрд грн налога на прибыль, что выше показателя 2017 года на 76%.