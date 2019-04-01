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"Метінвест" підвищує зарплату співробітникам на 15%

Новини » Економіка    01.04.2019 - 13:07
"Метінвест" підвищує зарплату співробітникам на 15%
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Підприємства "Метінвесту" переходять на систему єдиного окладу

Група "Метінвест" з 1 квітня 2019 року підвищує заробітну плату працівникам своїх українських підприємств в середньому на 15%. Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії.

Зокрема, найбільшу прибавку до зарплати отримають ремонтники, інженери-технологи середньої кваліфікації і лінійні керівники. При цьому підвищення не торкнеться керівників підприємств та працівників керуючої компанії.

Крім того, з квітня підприємства "Метінвесту" переходять на систему єдиного окладу: за кожною робочою професією закріплюється конкретний оклад. При цьому всі співробітники зможуть отримати винагороду вище окладу, виходячи з індивідуальної оцінки ефективності.

"Ми підвищуємо заробітну плату найбільш затребуваним робітникам на підприємствах, щоб залишатися конкурентоспроможними на ринку праці і підвищувати внутрішню ефективність. Наша мета – поступово скоротити розрив у доходах між українськими металургами та їх європейськими колегами. Створити умови для того, щоб українці не шукали заробітку за кордоном, а могли заробляти вдома, у своїй країні", - прокоментував генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков.

Як відомо, у минулому році "Метінвест" переглядав рівень заробітних плат двічі: у квітні доходи працівників зросли в середньому на 20%, а в жовтні – ще на 10%. До 2018 року середня зарплата на підприємствах Групи в Україні становила близько 18 тис. грн.

Нагадаємо, група "Метінвест", з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, перерахувала 22,2 млрд грн у бюджети всіх рівнів України в 2018 році, що на 50% більше податкових відрахувань 2017 року.

В 2018 році "Метінвест" заплатив 11,1 млрд грн податку на прибуток, що вище показника 2017 року на 76%.

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